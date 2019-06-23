توقيف 13 شخصا مسبوقين قضائيا في مداهمات أمنية بالطارف

تمكن عناصر أمن دائرة القالة، بالطارف، في إطار محاربة الجريمة الحضرية، ومن خلال عدة عمليات مداهمة ليلية، من توقيف 13 شخصا، من بينهم مسبوقين قضائيا.

وسخرت لهذة العمليات، جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاحها.

أين تم إقحام حوالي 350 شرطي، تابعين للوحدات العملياتية للشرطة القضائية، والأمن العمومي.

هذه المداهمات شملت جميع أحياء مدينة القالة، ليتم توقيف 13 شخصا، تتراوح أعمارهم مابين العقد الثاني والثالث.

جميع الموقوفين، ضالعين في قضايا تتعلق بحملة أسلحة بيضاء، المشاجرة في الطريق العام، وحيازة مخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي، والسكر العلني.

كما تم حجز خلال هذه العملية، مجموعة من الأسلحة البيضاء، عبارة عن سكاكين صغيرة ومتوسطة الحجم، وسيوف من صنع تقليدي، بالإضافة إلى كمية من المخدرات مهيأة للإستهلالك، في شكل قطع، وكذا سجائر ملفوفة.

أنجز ضد الموقوفين، ملفات قضائية عن القضايا السالفة الذكر، وقدموا أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة.

كما تم مراقبة وتنقيط 223 شخص، و154 مركبة، مع رفع 33 مخالفة مرورية تتعلق بعدم احترام قانون المرور.

فيما تبقى هذه العمليات الأمنية، مستمرة طيلة فترة موسم الاصطياف.