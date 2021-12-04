توقيف 13 شخص تورطوا في عرقلة المسار الإنتخابي ببلدية أهل القصر بالبويرة

تمكن عناصر الدرك الوطني، من توقيف 13 شخصا، قاموا بعرقلة المسار الانتخابي ببلدية أهل القصر، ولاية البويرة. كما جاءت العملية بعد قيام مجموعة من الأشخاص بالتشويش على السير الحسن للعملية الإنتخابية ليوم 27 نوفمبر 2021.

وقام الموقوفون باقتحام مركز انتخابي وتكسير صناديق الاقتراع وإتلاف محتوياته.

وحسب بيان عناصر الدرك الوطني، فقد بينت التحريات أن الموقوفين تم تحريضهم على هذه الأعمال.

كما تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، حيث صدر أمر بالإيداع في حق 06 أشخاص، بجناية إتلاف، بمناسبة الانتخابات. الصندوق المخصص للتصويت من قبل مجموعة أشخاص وبعنف، وجنح عرقلة سير المسار الانتخابي من خلال تعكير صفو عملية التصويت. نزع صندوق الاقتراع من مكانه والمحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها، التحريض والمشاركة على التجمهر غير المسلح.

كما تم وضع 4 أشخاص تحت الرقابة القضائية فيما تم الإفراج على 3 أشخاص. في حين، كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي عن تسجيل تجاوزات وقعت بأحد المراكز في ولاية الجلفة.

وأوضح شرفي أن أحد المترشحين بذات الولاية قام بكسر احد صناديق الإقتراع ولم يعرف لحد الان الدوافع لذلك. حيث قام بضرب الصندوق الامر الذي تسبب في تشققه.

وواصل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات انه تم إحالة ملف المعني بالامر إلى وكيل الجمهورية الذي بدوره سيتخذ ضده الإجراءات القانونية.

كما قال محمد شرفي انه تم تسجيل حالة تزوير لأحد المؤطرين حيث أخذ المحاضر وحاول الخروج بها تم القبض عليه متلبس وتم تحويله للجهات القضائية.

وأكد محمد شرفي، عن تسجيل تجاوز وصفه بـ”الغريب” حدث في اطار انتخابات المجالس البلدية والولائية.

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