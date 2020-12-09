توقيف 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة وتيارت، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 ديسمبر.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، كشفت ودمرت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي 12 مخبأ للجماعات الإرهابية و3 قنابل تقليدية الصنع.

بالإضافة الى معدات تفجير وأغراض أخرى بكل من برج بوعريريج وجيجل وسكيكدة وبومرداس.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 28 تاجر مخدرات.

وحجزت كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ 22 قنطار و20,675 كيلوغرام تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالنعامة 14 قنطار و(83,5) كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين تم توقيف 8 تجار مخدرات ببشار، وضبط 6 قناطير و84 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وكذا 1440 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 240 مليون سنتيم و6270 أورو.

وفي نفس السياق، أوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود 20 تاجر مخدرات.

وحجزت 53,175 كيلوغرام من الكيف المعالج و25913 قرص مهلوس في عمليات متفرقة.

وهذا بكل من تلمسان ووهران وسطيف وسوق أهراس وغليزان وبومرداس والبليدة والأغواط وتبسة.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وعين أمناس وجانت، 79 شخصا.

وحجزت 17 مركبة و217 مولدا كهربائيا و116 مطرقة ضغط و9 أجهزة للكشف عن المعادن.

وكذا 9 أكياس من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

إلى جانب 97,217 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

بينما تم توقيف 3 أشخاص وحجز 3 بنادق صيد و5 قناطير من مادة التبغ.

وهذا خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من بسكرة وتبسة وباتنة وسعيدة.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 19818 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

وأوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود 31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

وهذا بكل من تلمسان والنعامة والأغواط وغليزان وتبسة وسوق أهراس وعين ڨزام.