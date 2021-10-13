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توقيف 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

بقلم نادية بن طاهر
توقيف 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع
صورة من الأرشيف
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أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 أكتوبر 2021.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء،  أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 57 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف 77 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان ومستغانم وإن أمناس وإن قزام.

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