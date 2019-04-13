توقيف 139 شخصا واسترجاع 179 مركبة مسروقة خلال 2019

تمكنت مصالح الشرطة، خلال الثلاثي الأول لسنة 2019، من توقيف 139 شخصا واسترجاع 179 مركبة محل سرقة، عبر 48 أمن ولاية.

ومن بين هذه السيارات، توجد 26 سيارة مبحوث عنها دوليا، بموجب مذكرات صادرة عن الأنتربول.

كما تم توقيف 139 مشتبه فيه، تم إعداد ملفات قضائية ضدهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

في هذا الإطار، عرفت التحريات المنجزة من قبل عناصر الضبطية القضائية، استغلال كافة الإمكانيات والوسائل الحديثة في تحديد هوية المتورطين.

والتي ترتكز على الدلائل والقرائن العلمية، وتكثيف عمليات البحث والتحري، التي يشرف عليها إطارات مختصة وكفؤة من الأمن الوطني.

وتبقى المديرية العامة للأمن الوطني، مجندة بكافة وحداتها الأمنية المنتشرة عبر كافة التراب الوطني، لضمان أمن المواطن والممتلكات.

كما تذكر بالرقم الأخضر المجاني “48-15″، ورقم النجدة “17”، الموضوع تحت تصرف المواطنين، للتبليغ عن أي شيء مخالف للقانون.