توقيف 14 بارون مخدرات وحجز 10 قناطير كيف

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 14 تاجر مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 18جويلية 2021.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، ضبطت ذات المصالح خلال هذه العمليات، 10 قناطير و52,2 كيلوغرام من الكيف المعالج، بالإضافة إلى (77,) كيلوغرام من مادة الكوكايين.

وأشار البيان، إلى إن المجموعات الإجرامية، حاولت إدخال هذه الكمية من السموم، عبر الحدود مع المغرب.

كما تم توقيف، 20 تاجر مخدرات آخرين وحجز 51723 قرصا مهلوسا، خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.