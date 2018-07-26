توقيف 14 “حراڤا” بالقالة

أحبط حراس السواحل بالقالة، محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.

فيما تم توقيف 9 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان.