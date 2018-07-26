توقيف 14 “حراڤا” بالقالة

فيما تم توقيف 9 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان.
تشهد مقاطعة ثلاقيلاف السياحية، بضواحي جرجرة بتيزي وزو، نقص في المرافق الترفيهية والسياحية، بالإضافة إلى المرافق الفندقية.
وتمّ إهمال المنتجع بسبب العشرية السوداء التي عرفتها البلاد…
عارض سكان سيدي موسى على فتح مصنع "سيكا" امام ابتدائية لكونه يعمل بالمواد الكيميائية وذلك خشية إصابتهم بمرض السرطان.
المصنع كان من قبل مخصص لصناعة المشروبات…
يعاني، سكان حي بلخادم رمضان ببلدية المشرية، من الإكتظاظ الكبير الذي يشهده مكتب البريد المتواجد بالحي.
حيث أن مكتب البريد الإخوة رحماني، يتوفر على شباك رسمي،…
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