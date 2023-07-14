توقيف 14 رعية أجنبية بينهم مغربيين قاموا بإنشاء ملاهي ليلية وأوكار للدعارة في العاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف 14 رعية أجنبية من بينهم رعيتين مغربيتين خلال عمليات متفرقة إستهدفت مدينتي برج البحري وبرج الكيفان شرق العاصمة.

وحسب بيان لذات المصالح إنه خلال عمليات متفرقة إستهدفت مدينتي برج البحري وبرج الكيفان شرق العاصمة، ليلة 03 إلى 04 جويلية الجاري، تم توقيف 14 رعية أجنبية، من بينهم رعيتين. وذلك يتهم تتعلق بالترويج والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيازة وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، الدخول والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني.

وأضاف البيان ان 14 رعية أجنبية، من بينهم رعيتين الذين تم توقيفهم ينشطون ضمن شبكة تمتهن المتاجرة بالمخدرات وأنشأت ملاهي ليلية وأوكار للدعارة ببرج البحري وبرج الكيفان. وخلقت حالة من اللاأمن في أوساط الأحياء السكنية

العملية مكنت من ضبط 1 كلغ و500 غ من مخدر الماريخوانان وكذا 486.98 غ من مسحوق إكستازي. بالإضافة إلى 123غ من الهيروين، كبسولات من الكوكايين.

كما تم ضبط في ذات المداهمة 659 وحدة من المشروبات الكحولية بمختلف الأنواع والأحجام، ومبلغ مالي بالعملة الصعبة قدر بـ 28700 اورو. وأيضا مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بـ 3.734.000 دج. مع أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأصناف لغرض الاعتداء والتعدي.

وتم تقديم 14 مشتبه فيه رئيسي، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة رويبة بتاريخ 9 جويلية، عن قضية الترويج والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيازة وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، الدخول والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني، فيما تم ترحيل 110 رعية أجنبية نحو بلدانهم الأصلية.