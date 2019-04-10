توقيف 14 شخصا مشتبها فيهم وحجز 5 كلغ من القنب الهندي بالعاصمة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر 14 شخصا مشتبها فيهم، مع حجز 5 كلغ من القنب الهندي بالإضافة الى مجموعة من الاسلحة البيضاء المحظورة.

وحسبما جاء في بيان عن ذات الجهاز الامني،. فإن الموقوفين مشتبه بهم في أربعة قضايا متعلقة بتكوين جمعية أشرار مع الحيازة والمتاجرة بالمخدرات.

وأوضح البيان أن الموقوفين في القضايا الأربع، قد أوقفوا من قبل فرق الشرطة التابعة لأمن المقاطعات الإدارية التالية: بوزريعة، براقي، بئر التوتة وسيدي امحمد.

ووفق ذات البيان فإنه بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم عرض ملفات المشتبه فيهم على الجهات القضائية للنظر فيها.