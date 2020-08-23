توقيف 14 شخصا وحجز أسلحة بيضاء وزطلة في الطارف

تمكنت مصالح أمن ولاية الطارف، ممثلة في أمن دائرة بوثلجة، من تفكيك شبكة اجرامية متكونة من 14 شخص.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، نشرته على صفحتها بفايسبوك، تختص هذه الشبكة الاجرامية، في الاعتداء على المواطنين بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة، وكذا بيع وترويج المواد المخدرة من مؤثرات عقلية وكيف معالج.

أين تم خلال ذات العملية، حجز كمية من المخدرات والأقراص المهلوسة.

بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء المحظورة من مختلف الأنواع والأحجام، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللزمة في حق الموقوفين.