توقيف 14 شخصا وضبط أزيد من 10 آلاف مؤثر عقلي عبر هذه الولايات

تمكنت مصالح الشرطة، بأمن ولايات غرداية، وتندوف، بومرداس وسوق أهراس، في عمليات متفرقة خلال الأسبوع الفارط، من ضبط كمية كبيرة من المهلوسات.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، تمّ خلال هذه العمليات، توقيف 14 شخصا، وحجز 10228 مؤثر عقلي، و4 كلغ و730 غ من المخدرات “كيف معالج”. كما تم توقيف 14 شخصا.

حيث تم في ولاية غرداية، حجز 2347 كبسولة و1 كلغ و980 غ من المخدرات. كما جرى حجز 4148 كبسولة و600 غ من المخدرات، بتندوف. وفي بومرداس تم حجز 02 كلغ و50 غ من المخدرات. فيما تم حجز 3733 كبسولة بسوق أهراس. كما جرى استرجاع مبالغ مالية.

