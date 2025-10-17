توقيف 14 شخصا وضبط 4 قناطير كيف قادمة من المغرب!

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات “SCLTIS “، في عمليتين متفرقتين نفذتا بالجهة الغربية للوطن، بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكتين إجراميتين منظمتين تنشطان في الإتجار غير المشروع بالمخدرات.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، أسفرت العمليتين، عن ضبط 03 قناطير و87 كلغ من الكيف المعالج.

كما مكنت العمليتين من إحباط محاولتين متتاليتين لنقل وترويج كميات كبيرة من المخدرات قادمة من المغرب.

وأسفرتا عن ضبط أزيد من 250 كلغ من الكيف المعالج في العملية الأولى. وأزيد من 137 كلغ من الكيف المعالج في العملية الثانية.

كما تم توقيف 14 مشتبه فيهم من عناصر الهيكلين الإجرامين، وإسترجاع 5 مركبات كانت تستعمل في النقل والتنقل.

بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 41 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران.