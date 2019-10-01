توقيف 14 متهم بقتل جزائري في منتجع ياسمين الحمامات بتونس

أوقفت فرقة الشرطة العدلية بالحمامات التونسية، اليوم، المتهمين بقتل شاب جزائري في المنتجع السياحي ياسمين الحمامات.

ونقلت صحف تونسية عن مصادر امنية انه تم إلقاء القبض على جميع الأطراف المشاركة في المعركة التي جدت فجر اليوم بالمنطقة السياحية المقدر عددهم ب14 متهم.

الضحية ينحدر من ولاية سكيكدة قتل أثناء شجار نشب بين أشخاص جزائريين وتونسيين من بينهم نساء.

وبعد استشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بـ 7 تونسيين و7 جزائريين من بينهم فتيات في انتظار تقرير الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل حسب الصحف التونسية.