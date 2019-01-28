توقيف 14 مشاغبا.. إصابة 20 شرطيا و10 مناصرين في أحداث شغب بداربي المتيجة

حرب بالحجارة وبنادق الصيد البحري بين أنصار وداد بوفاريك وأمل الأربعاء

عرفت نهاية مباراة داربي المتيجة في القسم الثاني هواة، بين وداد بوفاريك وأمل الأربعاء، أول أمس، بملعب بوفاريك، أحداث شغب مؤسفة.

فبعدما انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، اندلعت مشادات عنيفة تحولت من أرضية الملعب إلى أعمال شغب وحرب عصابات في طرقات المدينة .

ووصلت إلى الطريق السيار، تبادل خلالها أنصار الفريقين خلال ما يقارب أربع ساعات، الرشق بالحجارة وإضرام النار.

مما أدى إلى تخريب أكثر من 10 سيارات كانت مركونة في الشوارع الرئيسية وإصابة 10 مناصرين على الأقل بإصابات متفاوتة الخطورة.

قبل أن تتدخل قواة الأمن وقوات مكافحة الشغب، ما أدى إلى إصابة حوالي 20 عون أمن، منهم اثنان تعرضا لكسور.

فيما تمّ توقيف 14 مشاغبا معظمهم من أنصار وداد بوفاريك، مع تسجيل خسائر جد معتبرة بلافاتات الإشهار وواجهات المحلات التجارية وسيارات المواطنين.

وقالت مصادر «النهار» إن الموقوفين غالبيتهم قُصّر.

كما قام بعض أنصار أمل الأربعاء الذين خرجوا في ساعة متأخرة من الليل، باستعمل بنادق للصيد البحري لضرب أنصار بوفاريك.

هذا وقد أفادت مصادر «النهار» أن الموقوفين سيتم تقديمهم صبيحة اليوم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بوفاريك.

عن جرم التجمهر والتحطيم العمدي لملك الغير والتخريب.