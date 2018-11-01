توقيف 14 منقبا عن الذهب بأقصى جنوب البلاد

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، ببرج باجي مختار وعين قزام وتمنراست، 14 منقبا عن الذهب وثلاثة مهربين.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني اليوم، أوقفت مفارز الجيش، ببرج باجي مختار وعين قزام وتمنراست 14 منقبا عن الذهب.

وحجزت أربعة أجهزة كشف عن المعادن وثلاث مطارق ضغط وثلاثة مولدات كهربائية وسبع مركبات رباعية الدفع و مواد وأدوات تفجير.

كما أوقفت أيضا ثلاثة مهربين وضبطت 5,4 طن من المواد الغذائية موجهة للتهريب.

وبتلمسان، أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة تجار مخدرات وحجزت 533 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 20 ألف وحدة من المفرقعات بسطيف.

و من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني، الشعبي بمستغانم وتمنراست 124 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة.