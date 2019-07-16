توقيف 14 منقبا عن الذهب وحجز أزيد من 34 كلغ “زطلة” بعدة ولايات

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، 14 منقبا عن الذهب

وحجزت ثلاثة مولدات كهربائية، ثلاث مطارق ضغط، جهازي كشف عن المعادن، بالإضافة إلى بندقية صيد وأربع مركبات.

و وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، ضبط حرس السواحل، بمستغانم، 34.75 كلغ من الكيف المعالج،

فيما أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي محاولة تهريب 2430 لتر من الوقود بتندوف، يضيف ذات المصدر .

من جهة أخرى، أوقف حراس الحدود سبعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان .