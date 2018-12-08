توقيف 14 مهاجرا غير شرعي بمعسكر 

أوقف عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري السابع بمدينة معسكر، 14 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية، رفقة جزائري

كان يحاول نقلهم من جنوب البلاد نحو إحدى الولايات الساحلية، حسبما علم اليوم السبت، لدى مصالح أمن الولاية.

وقد تمت العملية على مستوى حاجز أمني بمخرج مدينة معسكر، حيث جرى توقيف الرعايا الأفارقة الـ 14 من بينهم 5 أطفال، لا يحوزون على وثائق الإقامة

إضافة إلى مواطن جزائري الخميس الماضي، كانوا على متن حافلة لنقل المسافرين متوجهين إلى ولاية ساحلية بغية الهجرة غير الشرعية.

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة معسكر، كما أشير إليه.