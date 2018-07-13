توقيف 14 مهربا وضبط أزيد 10 ألاف وحدة من الكحول بالجنوب

أوقفت مفارز للجيش بالتنسيق مع عناصرالجمارك، بكل من برج باجي مختار وتمنراست 14 مهربا.

وأسفرت العملية حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، عن حجز مركبتين و4 دراجات نارية و4 مولدات كهربائية و6 أجهزة كشف عن المعادن .

بالإضافة إلى مطرقتي ضغط و6920 قرص مهلوس.

وأضاف ذات البيان، أنه تم إحباط محاولات تهريب كمية من الوقود تقدر بـ12616 لتر، بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.

في سياق متصل، ضبط عناصر الدرك 32 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان.

فيما حجزت مفرزة للجيش 10550 وحدة من مختلف المشروبات الموجهة للتهريب بورقلة.