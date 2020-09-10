توقيف 15 حراق من بينهم امرأة بسواحل عين تموشنت

كشفت تحقيقات أمنية، بعد إحباط محاولة ابحار سري لـ 15 حراقا بسواحل عين تموشنت من طرف عناصر من حرس السواحل التابعين للناحية الغربية قبل يومين، عن تواجد شرطية تعمل بأمن وهران من بين المهاجربن غير الشرعيين الذي كانوا بصدد الالتحاق بالسواحل الإسبانية.

العملية تمت ليلة أول أمس الإثنين، أين تمكنت عناصر من حرس السواحل من إفشال محاولة ابحار سري ل 15 حراقا كانوا بصدد الإلتحاق بالضفة الأخرى على بعد أميال من جزيرة حبيباس بشاطئ بوزجار التابع لاقليم ولاية عين تموشنت.

وحسب مصادر مؤكدة، فقد تم تحويل الحراقة الموقوفين إلى اليابسة قبل تسليمهم إلى الجهات الأمنية المكلفة بالتحقيق في قضية الحرقة هذه استغلالا لمعلومات، على أعتبار أن من بينهم مسبوق قضائي كان محل بحث افضت عملية استكنال التحقيقات معهم الي اكتشاف التحاق شرطية تعمل بأمن ولاية وهران بالمبحرين السريين.