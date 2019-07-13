توقيف 15 شابا حاولوا “الحرقة” فجر ليلة مباراة الخضر بسكيكدة

تمكن، حراس السواحل بالناحية العسكرية الخامسة بولاية سكيكدة، فجر أمس الجمعة، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 15 شابا،

إنطلقوا من شاطئ “الخربة” ببلدية القل غربي سكيكدة،مستغلين إنشغال الكل بمباراة الخضر ضد الفريق الإيفواري في ربع نهائي كأس إفريقيا.

وحسب ماتوفر من معلومات فإن العملية تمت بعد أن رصد المصالح المذكورة، لقارب تقليدي على بعد 9 أميال شمال شاطيء الخربة

ليتم على الفور التحرك إتجاهه أين تم توقيف 15 شابا تتراوح أعمارهم بين 20 و37 سنة ينحدرون من ولايات سكيكدة، عنابة وقسنطينة،

وبعد تقديم الإسعافات اللازمة والإجراءات المعمول بها تم تسليم الموقوفين إلى مصالح الدرك الوطني المختصين إقليميا لإتمام الاجراءات المعمول بها.