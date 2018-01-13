 توقيف 15 شخصا خلال عمليات مداهمة في كل من العاصمة وسيدي بلعباس  

تمكن عناصر الشرطة القضائية من توقيف 15 شخصا وحجز أسلحة بيضاء وأقراص مهلوسة في كل من ولايتي العاصمة وسيدي بلعباس.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تمت عمليات التوقيف والحجز من خلال عمليات متفرقة بإقليم الإختصاص.

وبعد عملية مداهمة لمناطق مشبوهة بالعاصمة، تم حجز أسلحة بيضاء وضبط373 قرص مهلوس، إضافة إلى 2 كلغ من الكيف المعالج.

وتمكنت ذات المصالح بسيدي بلعباس، من تفتيش منزل أحد المشتبه فيهم، مما أفضى إلى حجز957 غرام من القنب الهندي.

كما تم إعداد ملف قضائي ضد جميع الموقوفين وتم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة.