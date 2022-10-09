توقيف 15 شخصا في أحداث شغب أعقبت مباراة النصرية والقبة

تمكنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي بأمن ولاية الجزائر من توقيف 15 شخصا عن قضية التجمهر غير المسلح، الإخلال بالنظام العام والسكينة مع التحطيم العمدي الملك الغير عن طريق الرشق بالحجارة وزرع الرعب والهلع في نفوس المواطنين.

وحسب بيان مصالح أمن ولاية الجزائر، فإن قضية الحال جاءت على اثر نهاية اللقاء الكروي الذي جمع بالأمس السبت 08 أكتوبر 2022 على الساعة الخامسة مساء (17:00) بين فرقي رائد القبة وشباب نصر حسين داي على مستوى ملعب 20 أوت، في إطار الجولة الثالثة من الرابطة الثانية للبطولة الوطنية لكرة القدم.

وأوضح بيان ذات السلك النظامي، أنه بعد نهاية اللقاء و انصراف الفريقين عبر المسارين المحددين على مستوى أحد شوارع مدينة القبة، قامت مجموعة من أبناء حي حسين داي برشق أنصار فريق رائد القبة بالحجارة مما نتج عنه تبادل الرشق بين المجموعتين أدى الى تحطيم زجاج مركبات خاصة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سوف يتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا .