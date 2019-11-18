توقيف 15 شخصا واسترجاع عدة مسروقات بالشلف

أفضت، عمليات مداهمة لأوكار الجريمة، قامت بها مصالح أمن الشلف، من توقيف 15 شخصا مشتبه بهم القيام بإعتداءات على المواطنين.

وحسب بيان لمصالح أمن الولاية، فإنّها تمكنت خلال عمليات المداهمة لأوكار الجريمة من توقيف 15 فردا، مع استرجاع عدة مسروقات.

وأوضح ذات المصدر، بأنّه من ضمن المسروقات التي تم استرجاعها سيارة، ودراجة نارية، مع توقيف 3 أشخاص مشتبه بهم.

كما أوقفت 6 أشخاص، مع ضبط كمية على شكل قطع من الكيف المعالج و30 قرص مهلوس، وكذا استرجاع هاتفين نقالين سرقا مع توقيف المشتبه فيهما.

كما تم توقيف 4 اشخاص عن قصايا تهريب وبيع سلعة أجنبية وحيازة مشروبات كحولية مع ضبط 123 وحدة خمر.

وقد عالجت مصالح أمن الولاية قضيتين، عن حمل سلاح أبيض محظور سيف وخنجر مع توقيف شخصين.