توقيف 15 شخصا وحجز رطل كيف ومهلوسات بباتنة

تمكنت مصالح أمن دوائر بريكة، تيمقاد، رأس العيون، نقاوس، الجزار، من توقيف 15 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 19 و62 سنة من بينهم مسبوق قضائيا.

العملية التي قامت بها مصالح الامن، كانت بالتنسيق مع فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وفرقة البحث والتدخل.

وأسفرت عمليات المداهمات عن حجز 523.1 غرام من الكيف المعالج، 214 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع، وكذا 198 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

كما تم ضبط سلاحين أبيضين (سكينين) بالإضافة إلى استرجاع مبلغ مالي يقدر بـ 182.895 دج من عائدات الترويج.

كما ألقت مصالح أمن دائرة بريكة، القبض على شخص يبلغ من العمر 62 سنة، محل أمرين بالقبض صادرين عن محكمة بريكة، حول مبلغ قدره 650 مليون سنتيم.