توقيف 15 مبحوث عليهم قضائيا منذ بداية شهر ماي في الوادي

تمكنت الشرطة التابعة لمختلف المصالح بأمن ولاية الوادي، من توقيف 15 متورطا بقضايا ذات طابع جزائي مبحوث عنهم،بموجب أوامر قضائية.

العمليات، جاءت بعد استغلال مثالي للمعلومات المستقاة، ووضع خطط عمل محكمة مكنت عناصر الشرطة من توقيف المبحوث عنهم.

وتنوعت الجرائم، بين المتاجرة بالمخدرات، ومحاولة القتل والترهيب باستعمال وسيلة النقل، السرقة المقترنة بظرف الليل.

بالإضافة إلى الكسر واستحضار مركبة، بيع المشروبات الكحولية دون رخصة، جنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض.

وتم إعداد ملفات قضائية للموقوفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.