توقيف 15 متورطا في اضرام النار بسكنات في وهران

تمكنت عناصر من شرطة وهران من إلقاء القبض على 15 شخصا تورطوا في حريق عمدي بحي الصنوبر بمنطقة رأس العين في وهران أدى إلى أضرار بالغة بأملاك عمومية وخاصة.

وقد باشرت مصالح أمن ولاية وهران التحقيق في الحريق الذي قام خلاله المتورطون بإضرام النار في أماكن مستعملة للسكن.

وقد أسفرت العملية عن حجز مولدين كهربائيين من الحجم الكبير، مركبتين نفعيتين محملتين ببقايا البناء وأغصان شجر قابلة للاشتعال فيما تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران.