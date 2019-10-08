توقيف 15 منظما لرحلات “الحرڤة” بمختلف شواطئ عين تموشنت

تمكنت عناصر الدرك الوطني لعين تموشنت، أمس، من توقيف 15 شخصا ينشطون في تنظيم الرحلات غير شرعية “الحرڤة” نحو السواحل الاسبانية.

وكان الموقوفون ينشطون ضمن مجموعات مصغرة تنشط كل منها بشاطئ من شواطئ عين تموشنت خاصة بني صاف، بوزجار، العامرية، ولهاصة والسبيعات.

وتم التوصل، لعناصر الشبكات الذين، عن طريق عمليات تحقيق وبحث من قبل عناصر الدرك الوطني.

وقامت السلطات بتقديمهم أمام محكمة عين تموشنت والتي بدورها أدانتهم بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين سنتيم.

وتوبع الأشخاص بتهمة تنظيم وتهريب المهاجرين وتكوين جماعة أشرار.

وتم تغريم 57 حراڤا بمبلغ مالي يقدر بـ2 مليون سنتيم .