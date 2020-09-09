توقيف 16 بارون مخدرات وحجز قرابة 6 قناطير زطلة بعدة ولايات

نفذت وحدات ومفارز للجيش، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 سبتمبر 2020، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية.

وحسب حصيلة الجيش، والتي نشرها اليوم الأربعاء، أوقفت مفرزة للجيش بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني والجمارك، 3 تجار مخدرات، خلال عمليتين منفصلتين بالنعامة.

وحجزت ذات المصالح، كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ4 قناطير و23 كيلوغرام.

في حين أوقف حرس الحدود ومصالح الدرك الوطني، 3 تجار مخدرات ببشار وجد بحوزتهما كمية أخرى من الكيف المعالج، تقدر بقنطار و36,3 كيلوغرام.

وفي السياق ذاته، أوقفت مفارز للجيش ومصالح الدرك وحرس الحدود، 10 تجار مخدرات، خلال عمليات متفرقة بكل من تلمسان وغليزان وبرج بوعريريج والمسيلة وقسنطينة.

وحجزت ذات المصالح، 33,4 كيلوغرام من الكيف المعالج، و1358 قرص مهلوس.

فيما تم حجز مركبتين رباعيتي الدفع محملتين بـ345600 وحدة من الألعاب النارية بالوادي.

وبكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 70 شخصا، وحجزت 3 شاحنات و18 مركبة رباعية الدفع.

بالإضافة إلى 147 مولدا كهربائيا و69 مطرقة ضغط و4 أجهزة كشف عن المعادن، و20 كيلوغرام من المواد الكيميائية.

وكذا 10,64 كيلوغرام من مادة TNT، و70 فتيل صاعق و11 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب، ومعدات مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 41,62 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

فيما تمّ حجز كميات من الوقود تُقدر بـ26384 لتر، بكل من تمنراست وتندوف وتبسة والطارف وسوق أهراس.

ومن جهة أخرى، تمكن حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 61 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من جيجل وعنابة والطارف وعين تموشنت.

فيما تم توقيف 113 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من تلمسان والوادي وتمنراست وسوق أهراس، يضيف البيان.