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توقيف 16 شخصاً وحجز 6 بنادق ونصف قنطار “زطلة” في عدة عمليات

الوطني
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توقيف 16 شخصاً وحجز 6 بنادق ونصف قنطار “زطلة” في عدة عمليات
بقلم نادية بن طاهر

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت ، 12 شخصا، وضبطت مركبة رباعية الدفع و7مولدات كهربائية و6 مطارق ضغط، بتمنراست.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا وحجزوا 6 بنادق تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة بتيارت، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، في بيان لها.

ومن جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 50 كيلوغراما من الكيف المعالج ببشار.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، 3 أشخاص بسطيف، وضبطوا 40912 وحدة من الألعاب النارية.

ومن جهة أخرى،  تم توقيف 18 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بورقلة، يضيف البيان.


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