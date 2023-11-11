توقيف 16 شخصا ببراقي في العاصمة

تمكنت مصالح الامن لولاية الجزائر ليلة الأربعاء إلى الخميس من توقيف 16 مشتبه فيه في قضايا مختلفة.

وحسب بيان ذات المصالح العملية تمت بإقليم اختصاص المقاطعة الإدارية براقي، أين تم مراقبة خلالها 64 شخصا مع تحويل 16 مشتبه فيه في قضايا مختلفة. 9 أشخاص محل بحث من قبل الجهات القضائية، فيما تم مراقبة 31 مركبة و20 دراجة نارية .

وذلك بقضايا تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وحمل أسلحة بيضاء محظورة ، الإخلال بالنظام العام المتاجرة والترويج للمخدرات بمختلف أنواعها.

وتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.