توقيف 16 شخصا تسببوا في تحطيم قطار “الثنية – آغا” بالعاصمة

تمكنت مصالح الأمن لولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثالث المنظر الجميل بواد السمار المقاطعة الإدارية للحراش وبالتنسيق مع الدرك الوطني لواد السمار من توقيف المشتبه فيهم في تحطيم قطار “الثنية – آغا” بالعاصمة.

وقال ماضي فارس ضابط رئيسي للشرطة بالأمن الحضري المكان الجميل، أن العملية جاءت في إطار العمل التنسيقي بين المديرية العامة للأمن الوطني والدرك لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها. حيث يتابع المشتبه فيهم، بتهم تتعلق بالتجمهر مع الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة. بالإضافة كذلك إلى تحطيم ملك الدولة عن طريق الرشق بالحجارة وزرع الرعب والهلع في نفوس المواطنين.

من جهته قال المساعد بخبخ حمزة قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد السمار، أنه تم توقيف مجموعة من المشتبه فيهم والبالغ عددهم 16 متورطا في أعمال تخريبية والإعتداء على المناصرين المتواجدين على متن القطار الرابط بين الثنية ولاية بومرداس وآغا بالعاصمة. بعد مباراة إتحاد العاصمة وشباب بلوزداد بملعب الدار البيضاء.

كما أضاف ذات المتحدث، أن المتورطين البالغ عددهم 16 شخصا تتراوح أعمارهم مابين 15 إلى 46 سنة. ينحدرون من ولاية الجزائر العاصمة وهم مسبوقين قضائيا. حيث سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية بتهمة تكوين عصابة الأحياء. التحطيم العمدي لأملاك الدولة. الجرح والضرب بالاسلحة البيضاء والسرقة

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