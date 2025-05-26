توقيف 16 شخصا في قضايا حيازة المخدرات وأسلحة بيضاء بمستغانم

سطرت مصالح أمن ولاية مستغانم خطة أمنية لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها. ومداهمة بؤر الإجرام بقطاع الاختصاص واختصاص أمن الدوائر.

وأسفرت العملية عن توقيف 16 شخصا متورط في قضايا حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. بالاضافة كذلك إلى حيازة أسلحة بيضاء محظورة. كما تم فحص هوية 309 شخص مع توقيف 5 أشخاص محل بحث. بالإضافة كذلك إلى حجز 653 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام.

وفي مجال السلامة المرورية تمت مراقبة 85 دراجة نارية مع وضع27 دراجة بالمحشر. مع تحرير 101 مخالفة مرورية ضد سائقي المركبات و 51 مخالفة ضد سائقي الدراجات النارية.

أما في إطار مراقبة المحلات التجارية وتحت إشراف النيابة المختصة، فقدتم تحرير مخالفات متعلقة بممارسة أنشطة تجارية دون حيازة سجل تجاري ومخالفة متعلقة بعرض وبيع سلع على الرصيف.

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