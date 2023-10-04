توقيف 16 عنصرا داعم للإرهاب

كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، عن الحصيلة العلياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 27 سبتمبر إلى 03 أكتوبر 2023، عبر كامل التراب الوطني.

وحسب بيان للوزارة كنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 16 عنصر دعم للجماعات الإرهابية. خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وحسب ذات البيان، اوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وإن ﭭزام وبرج باجي مختار 317 شخصا. وضبطت 26 مركبة و254 مولدا كهربائيا و 113 مطارق ضغط .و 19 جهاز للكشف عن المعادن و 13,5 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب،

فيما توقيف 48 شخصا آخر وضبط مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف و20 بندقية صيد ومسدسين 02آليين. و50 قنطار من مادة التبغ و40 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. و 243549 وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، يضيف البيان.