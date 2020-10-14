توقيف 16 متورطا في حرب عصابات وحجز أسلحة محظورة بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع عناصر من فصيلة التدخل السريع للمصلحة الولائية للأمن العمومي والأمن الحضري 24 من توقيف جماعة أشرار تتكون من 16 شخصا.

تتراوح أعمار الموقوفين ما بين 19 و43 سنة من ذوي السوابق العدلية بثوا الرعب بإحدى الأحياء والتجمعات السكنية بعد دخولهم في حرب عصابات استعملت فيها مختلف الاسلحة البيضاء المحظورة والألعاب النارية.

العملية النوعية لذات العناصر تمت بعد الإبلاغ عن شجار عنيف بالأسلحة البيضاء نشب بين عصابتين على مستوى حي النور بشرق وهران لتتدخل مختلف مصالح الأمن عن طريق عمل استعلاماتي ميداني أفضى إلى تحديد هوية كافة المتورطين.

وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش مساكن المتورطين تم عمليات مداهمة أسفرت عن ضبط مجموعة معتبرة من الأسلحة البيضاء المحظورة تمثلت في سيوف، بندقية صيد بحري، خناجر، مقعرات هوائية تستعمل كدروع والعاب نارية وكلبين شرسين كان يستغلان لتهريب ضحاياهم.