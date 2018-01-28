توقيف 16 مهربا وحجز أسلحة نارية وذخيرة بالجنوب

أوقفت مفرزة للجيش الوطني 16 مهربا وضبطت سلاحين ناريين وكمية من الذخيرة بعين صالح وعين قزام،حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم كذلك ضبط ومركبة رباعية الدفع و7 مولدات كهربائية و4 مطارق ضغط.

وفي ذات السياق تمكنت مصالح الدرك الوطني ببشار من توقيف شخصا بحوزته 6 نظارات ميدان.

من جهة أخرى، تمكنت وحدة لحراس السواحل بمستغانم، إثر عملية بحث وإنقاذ بحري، من إنقاذ أربعة مرشحين للهجرة غير الشرعية.

في حين تم توقيف 23 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وأدرار وبسكرة وتندوف والأغواط.