توقيف 17 متورطا في جمع نفايات خطيرة ورميها في مجاري الصرف

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO) بالسحاولة، في عملية منفذة مؤخرا، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة، تمارس التدليس في معالجة النفايات الخاصة والخطـيرة بإتلافها في غير الأماكن المخصصة لها، وممارسة نشاط بدون رخصة من السلطات المؤهلة، وكذا تحويل الوجهة للأراضي الفلاحية وتبييض الأموال، مع توقيف 17 شخصا من عناصرها.

وأوضح بيان للمصالح الأمنية، أن النشاط الإجرامي لعناصر هذه الشبكة المنظمة، يتمثل في تجميع النفايات الخاصة والخطيرة. بغرض حرقها وكذا نفايات سائلة مختلفة (نفايات صناعية، إستشفائية، علاجية، صيدلانية وكيميائية… ). ليقوموا فيما بعد وبتواطؤ مع شركاء آخرين يملكون قطعة أرضية مستغلة كمستثمرة فلاحية بالتخلص منها. عن طريق رميها في مجاري الصرف الصحي.

وأشار المصدر نفسه، أن هذا النشاط الضار بصفة مباشرة بالبيئة والصحة العامة، يُدر أرباحا طائلة على أصحاب شركة تجميع النفايات. الذين كانوا يتسترون بالنشاط القانوني للشركة لتبييض العائدات الإجرامية.

وأسفرت هذه القضية القضية التي أنجزت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدّر بـ 567 مليون سنتيم. من العائدات الإجرامية، ثلاث (03) شاحنات من مختلف الأنواع، وثائق إدارية، فواتير ووسائل تقنية ذات صلة بالنشاط الإجرامي.

حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة.

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