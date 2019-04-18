توقيف 18 أجنبيا دخلوا أرض الوطن لاختراق الحراك الشعبي

تمكن أمن وهران، من إلقاء القبض على 18 أجنبيا، خلال الحراك الشعبي، متلبسين باختراق المسيرات الشعبية، وإطلاقهم عبارات متطرفة وتحريضية لزرع الفتنة وسط المتظاهرين وإخراج الحراك عن وجهته السلمية لضرب أمن واستقرار البلاد.

الأجانب الموقوفون والذي تبين بعد التحقيق معهم أنهم يحملون الجنسية الفرنسية، البلجيكية، الكندية والأمريكية دخلوا أرض الوطن تحت غطاء دعوات ثقافية وسياحية .

حيث تمكنت مصالح الأمن الساهرة على تأمين المسيرات، التي تشهدها ولاية وهران للأسبوع التاسع على التوالي، من الإيقاع بهم وفضح مخططاتهم الرامية إلى خلق البلبلة والفتنة وسط المتظاهرين وتربص السوء بالجزائر وأمنها واستقرارها وما بناه الشعب الجزائري من خلال مساعيه السلمية إلى الخروج إلى بر الأمان من خلال تغيير جذري وشامل.

للاشارة أن عناصر الأمن بوهران كانت ألقت القبض مؤخرا على شاب في الأربعينيات من العمر كان محل مراقبة وترصد عقب فترة من بدء المسيرات الشعبيةالمطالبة بتغيير النظام أفضت التحريات

والتحقيقات المعمقة المباشرة معه بعد إلقاء القبض عليه أنه كان يتعامل لصالح المخابرات الإسرائيلية بعدما اتضح أنه كان على اتصالات يومية بفتاة أجنبية تعيش بفرنسا وتتنقل إلى كل من المغرب وإسرائيل،

الأمر الذي أكد تعاملها مع جهات من المخابرات الإسرائيلية بعد العثور بحوزته عقب تفحص هاتفه النقال على فيديوهات اتضح أنه كان مكلفا بالتقاط مشاهد بصرية عن كافة المسيرات الشعبية منذ الأيام الأولى من انطلاق الحراك

مدعمة بتقارير عن تطور الأحداث الاجتماعية والسياسية والأمنية عبر أرجاء الوطن، ناهيك عن أخذه لفيديوهات خاصة بمناطق عسكرية حساسة.