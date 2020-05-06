توقيف 18 بارون مخدرات وحجز أزيد من 3 قناطير “زطلة” بـ3 ولايات

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توقيف 18 بارون مخدرات وحجز أزيد من 3 قناطير “زطلة” بـ3 ولايات
بقلم نسرين محفوف

أوقف حراس الحدود، إثر دوريات بحث واستطلاع قرب الحدود بتلمسان، 9 تجار مخدرات.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد قام حراس الحدود بحجز كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 3 قناطير و30,45 كيلوغراما.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، بنفس المنطقة، تاجر مخدرات على متن مركبة سياحية محملة بـ5 كغ من نفس المادة.

في سياق متصل، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، ببشار،  5 تجار مخدرات وحجزت 33,5 كيلوغرام من الكيف المعالج ومركبتين سياحيتين.

في حين ضبط عناصر الدرك الوطني 10,5 كيلوغرام من نفس المادة كانت بحوزة ثلاثة تجار مخدرات كانوا على متن مركبتين سياحيتين بعين الدفلى.


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