توقيف 18 بارون مخدرات وحجز أزيد من 5 قناطير زطلة

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 18 تاجر مخدرات، في عمليات متفرقة خلال الفترة الممتدة بين 6 و10 ماي.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع، فقد تم خلال هذه العمليات، حجز 5 قناطير و52,5 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وأشار البيان، إلى إن مجموعات إجرامية، حاولت إدخال هذه الكمية من المخدرات، عبر الحدود مع المغرب.

وفي هذا الصدد، أوقفت مفارز للجيش ومصالح الدرك، وحراس الحدود، 9 تجار مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.

وضبطت ذات المصالح، 5 قناطير و47,5 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما تم توقيف 9 تجار مخدرات آخرين وحجز 5 كيلوغرام من نفس المادة، و5471 قرص مهلوس.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 245 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت.

وحجزت المفارز، 28 مركبة و120 مولدا كهربائيا و55 مطرقة ضغط، ومعدات تفجير.

وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 1013 كيس من خليط خام الذهب والحجارة.

بينما تم توقيف 8 أشخاص وضبط 3 بنادق صيد و5 قناطير من مادة التبغ و53436 وحدة من الألعاب النارية خلال عمليات منفصلة.

ونُفذت هذه العمليات، بكل من الوادي وورقلة وسطيف وأدرار والمدية والمسيلة.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ74767 لتر، بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار.