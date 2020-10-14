توقيف 18 بارون مخدرات وحجز قرابة 9 قناطير ونصف زطلة خلال أسبوع

ضبطت مفارز للجيش بالتنسيق مع مصالح الدرك وحراس الحدود وحراس السواحل، 18 تاجر مخدرات، خلال الفترة الممتدة ما يين 7 و13 أكتوبر الجاري.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، تم حجز 943,5 كيلوغرام من الكيف المعالج و28465 قرص مهلوس، خلال عمليات متفرقة بكل من عين الدفلى، ووهران، وتلمسان، ومستغانم، والنعامة، وبشار، وباتنة، وتبسة، وأم البواقي والوادي.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز أخرى للجيش، 137 شخصا، بكل من تمنراست، وعين قزام، وبرج باجي مختار، وتندوف وجانت.

وحجزت ذات المفارز، 3 شاحنات و7 مركبات رباعية الدفع، و132 مولدا كهربائيا و118 مطرقة ضغط و66 كيس من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى 17,062 كيلوغرام من مادة الزئبق، ومعدات تفجير وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم حجز 6.1 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

فيما أوقفت مصالح الدرك الوطني 20 شخصا، خلال عمليات متفرقة بكل من سطيف، وتبسة، وعنابة، وعين أمناس، وورقلة، وبسكرة، والوادي وغليزان.

وتم خلال هذه العمليات، حجز 3 بنادق صيد و10986 خرطوشة و415160 وحدة من الألعاب النارية، و49806 وحدة من مختلف المشروبات و300 كاميرا مراقبة.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ12875 لتر، بكل من تبسة، والطارف، وسوق أهراس، وبرج باجي مختار وتندوف.