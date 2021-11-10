توقيف 18 بارون مخدرات وحجز 12 قنطار زطلة عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 18 تاجر مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة. وتمت هذه العمليات، خلال الفترة الممتدة من 03 إلى09 نوفمبر 2021، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وتمكنت مفارز الجيش، من إحباط محاولات إدخال كميات معتبرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ12 قنطار و39 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما تم توقيف 28 تاجر مخدرات بحوزتهم 33,5 كيلوغرام من نفس المادة، و168735 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

وفي مجال مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

كما أوقفت مفارز للجيش، 149 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت.

وضبطت المفارز، 19 مركبة و312 مولدا كهربائيا و205 مطرقة ضغط و6 أجهزة للكشف عن المعادن.

بالإضافة إلى ضبط كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما حجزت ذات المصالح، 31 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة.

في حين تم توقيف 9 أشخاص آخرين وحجز 29 بندقية صيد و3 مسدسات آلية و21300) علبة تبغ بكل من الوادي وغرداية وباتنة وخنشلة وتيبازة.

كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ12694 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

وفي سياق آخر، تم توقيف 175 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وتمنراست وسيدي بلعباس وتندوف.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp