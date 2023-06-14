توقيف 18 عنصر داعم للإرهاب وحجز أسلحة وذخيرة خلال أسبوع

كشفت وزارة الدفاع الوطني، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 13 جوان 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

واصح بيان الوزارة أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (18) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة، فيما ضبطت مفارز أخرى بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، بندقية (01) رشاشة من نوع FMPK وبندقية (01) قناصة و(04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و(03) قنابل يدوية”.