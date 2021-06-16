توقيف 18 عنصر دعم للجماعات الإرهابية عبر الوطن

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 جوان الجاري، عدة عمليات.وأوقفت مفارز مشتركة للجيش، 18 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 70 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت.وضبطت المفارز 16 مركبة و60 مولدا كهربائيا و20 مطرقة ضغط.بالإضافة إلى متفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بينما تم ضبط 62 قنطار من مادة التبغ و5196 وحدة من الألعاب النارية و1621 وحدة من مختلف المشروبات.خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من بسكرة وسطيف والمسيلة.كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ12266 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وعين ڨزام.

وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ167 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الجزائر العاصمة ووهران ومستغانم وتلمسان وعين تموشنت وعنابة وسكيكدة.فيما تم توقيف 96 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والوادي وبشار ووهران وإن صالح وإن أمناس.