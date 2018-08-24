توقيف 18 مشتبها بالعاصمة متورطين في قضايا المتاجرة بالمخدرات

أخبار الجزائر
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توقيف 18 مشتبها بالعاصمة متورطين في قضايا المتاجرة بالمخدرات
بقلم عبد الحكيم شق الطين

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر أوت الجاري قضيتين منفصلتين متعلقتين بالمتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية.

مكن من توقيف 18 مشتبها فيه 7 منهم من جنسيات إفريقية، كانوا ينشطون ببرج الكيفان و برج البحري شرق الجزائر العاصمة.

وحسب بيان لمصالح أمن الولاية، اليوم الجمعة، قد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

بعد  حجز 1.181 كغ القنب الهندي، و 106 غرام من المخدرات الصلبة و 92 قرصا مهلوسا.

و كذا 22 هاتفا نقالا و 10 أسلحة بيضاء، و مبلغ مالي قدره 99 مليون سنتيم، والذي يعد من عائدات هذه السموم.


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