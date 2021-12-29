توقيف 19 بارون مخدرات وحجز 15 قنطار زطلة و96 ألف قرص مهلوس!

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 19 بارون مخدرات وحجزت 15 قنطار زطلة و96 ألف قرص مهلوس، خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و28 ديسمبر 2021.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 11 بارون مخدرات بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة. ومكنت هذه العمليات من إحباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب. وتُقدر كمية المحجوزات بـ14 قنطار و56.5 كيلوغرام من الكيف المعالج “مخدرات”.

كما تم توقيف 8 تجار مخدرات آخرين بحوزتهم 53,5 كيلوغرام من نفس المادة. وكذا 96708 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

كما أوقفت مفارز للجيش، 107 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف.

وضبطت ذات المفارز، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف، ومخزن ذخيرة و9 مركبات و172 مولدا كهربائيا.

بالإضافة إلى 94 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات، ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم حجز 14,4 طن من خليط خام الذهب والحجارة. هذا وتم توقيف 5 أشخاص آخرين، وضبط مسدسين تقليدي الصنع.

وكذا 18 بندقية صيد و237660 علبة من مادة التبغ و2 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وتم ذلك بكل من ولايات أدرار وأم البواقي وباتنة وبسكرة والأغواط والوادي وسطيف وتيبازة.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ 62984 لتر. وذلك بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف وتمنراست وبرج باجي مختار وعين ڨزام.

وفي سياق مختلف، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 267 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من الوادي و تندوف وتلمسان.

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