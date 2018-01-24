توقيف 19 شخصا من بينهم إمرأة حاولوا “الحرقة” بعين تيموشنت

تمكن عناصر المجموعة الإقليمية لحرس السواحل ببني صاف بعين تموشنت، من إحباط مخطط للهجرة السرية لـ 19 شخصا بعرض البحر.

وتمت العملية بعد رصد الوحدات العائمة لزورق مطاطي بعرض البحر، حيث تم توقيفه على بعد 10أميال شمال شاطئ تارقة.

وعلى متنه 19 مرشحا للهجرة غير الشرعية من ضمنهم امرأة واحدة كانوا في رحلة سرية نحو السواحل الإسبانية.

وسمحت العملية بحجز زورق مطاطي، إضافة إلى محرك بقدرة 40 حصان هذا فيما تم تحويل الموقوفون التسعة عشر .

والذين ينحدرون من ولايتي عين تموشنت وتيزي وزو إلى المصالح الأمنية للتحقيق في القضية وإستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتعد هذه العملية الثانية من نوعها لوحدات حرس السواحل للمجموعة الإقليمية ببني صاف في أقل من 24 ساعة.

بعد أن تمكنت أمس الثلاثاء من إحباط محاولة للهجرة السرية لـ 8 أشخاص بعرض البحر على بعد 6 أميال بحرية شمال شاطئ بوزجار.