توقيف 20 بارون مخدرات وحجز 8 قناطير زطلة قادمة من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 20 بارون مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة ما بين 10 و16 نوفمبر الجاري، تم إحباط محاولات إدخال كميات معتبرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وتُقدر كمية المحجوزات بـ8 قناطير و31,5 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما تم توقيف 28 تاجر مخدرات بحوزتهم 27,5 كيلوغرام من نفس المادة. و50185 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 374 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف.

وضبطت ذات المفارز، 22 مركبة و177 مولدا كهربائيا و156 مطرقة ضغط و6 أجهزة للكشف عن المعادن.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وكذا 56 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة.

كما تم توقيف 29 شخصا آخر وحجز 7بنادق صيد و6 مسدسات آلية و16822 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد.

وكذا 226 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب و25965 علبة من مادة التبغ، و19241 وحدة من مختلف المشروبات.

وتمت هذه العمليات، بكل من أدرار والوادي وبسكرة وإن أمناس والمسيلة ومستغانم.

كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ22175 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

وفي سياق آخر، تم توقيف 124 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وأدرار وورقلة وتلمسان والطارف.

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