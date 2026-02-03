توقيف 20 تاجرا وإحباط محاولات ترويج أزيد من 4 ملايين قرص مهلوس

تمكنت وحدات الدرك الوطني بالجزائر العاصمة بالناحية العسكرية الأولى، في عمليتين منفصلتين، يوم أمس الإثنين، من تفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين عابرتين للحدود، مختصتين في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية وإحباط محاولات ترويج 4 ملايين قرص مهلوس.

وحسب وزارة الدفاع الوطني، هاتين العمليتين مكنتا من إحباط محاولات ترويج أربعة 4 ملايين و292 ألف قرص مهلوس. فيما تم توقيف عشرين (20) تاجر مخدرات، وحجز عشر (10) سيارات سياحية، مبالغ مالية وأغراض أخرى. كانت تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

هذا وأشارت وزارة الدفاع الوطني، أن هاتين العمليتين لتضاف إلى عديد العمليات التي مكنت من إحباط إدخال. وترويج هذه السموم ببلادنا، ولتؤكد مرة أخرى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي بكل مكوناته للتصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة، ويبقى الرهان على كل شرائح المجتمع من أجل التكاتف لمحاربة هذه الآفة الخطيرة وحماية مقدرات الوطن ألا وهم شبابه.

