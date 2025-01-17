توقيف 20 شخصا بتهمة إنشاء وكر للدعارة ببوشاوي

أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة، شبكة إجرامية مشتبه فيها في ممارسة الدعارة متكونة من 20 شخص، من بينهم 8 نساء، و12 شاب.

وجاءت القضية إثر ورود معلومات بوجود مجموعة من الشباب رفقة فتيات في إحدى الفيلات بها 5 شقق بمنطقة بوشاوي بالعاصمة. يقمن بممارسة الفسق والرذيلة.

وقد تنقلت الشرطة إلى عين المكان، أين تم توقيف صاحب الفيلا، الذي كان يؤجر الشقق لرجال من أجل جلب صديقاتهم الفتيات اللواتي ينحدرن من ولايات العاصمة وعين تموشنت. وتيزي وزو وتلمسان وعين الدفلى، والبويرة، حيث تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة.

وتم توقيف المتهمين من قبل عناصر الأمن، إنطلاقا من معلومات بلغت حول نشاطهم الاجرامي. وتم تحويلهم إلى العدالة مساء يوم أمس الخميس.

ويتعلق الأمر بكل من (ك.ع)، و(د.ب)، و(ف.ز)، و(م.ب)، و( ش.ش)، و(ب.ش)، و(ر.ح). و(ن.ش)، و(ع.ك)، و(أ.ف)، و(غ.س)، و(م.م)، و(ب.د)، و(ط.ح)، و(خ.ش)، و(ل.ب)، و(أ.ب)، و(ب.ش)، و(ح.ر)، و(ع.ج).

ومثل المعنيون، أمام قاضي الجلسة بموجب اجراءات المثول الفوري عقب متابعتهم بتهمة انشاء وكر للدعارة.

هذا وقد رافعت هيئة دفاعهم مقدمة طلبات الافراج عنهم، أو وضعهم تحت إجراء الرقابة القضائية إلى حين محاكمتهم. كونهم غير مسبوقين قضائيا. بعد التماس وكيل الجمهورية أمر بإيداعهم جميعهم رهن الحبس المؤقت.

هذا وقد قرر القاضي بوضع ثلاث متهمين من بينهم فتاة رهن الحبس المؤقت بالمؤسستين العقابيتين الحراش والقليعة.

في حين تم وضع 17 شخص تحت إجراء الرقابة القضائية، مع تأجيل جلسة محاكمتهم إلى تاريخ 22 جانفي الجاري.