توقيف 20 مناصرا جزائريا بمصر وترحيلهم إلى الجزائر

قررت السلطات المصرية، ترحيل 20 مناصرا جزائريا، بعد توقيفهم أمس الأحد، عقب مباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره النيجيري.

وتم توقيف المناصرين الجزائريين، من طرف السلطات المصرية، خلال الإحتفالات بالفوز على نيجيريا، أين حاولوا اقتحام ملعب “القاهرة الدولي”، للإحتفال مع لاعبي الخضر.

وقررت السلطات المصرية، ترحيل الـ20 مناصرا جزائريا، في الرحلة المبرمجة صبيحة اليوم الإثنين، نحو الجزائر.

وعاشت العاصمة المصرية القاهرة، أمس الأحد، أجواء استثنائية، بالنظر للأجواء التي صنعها أنصار الخضر، بعد تأهل المنتخب الوطني، لنهائي أمم إفريقيا 2019.